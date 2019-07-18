Президент Белоруссии Александр Лукашенко – опытный и очень хитрый политик. Последние годы Батька отчаянно пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, он отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, с другой – старается показать себя как главного союзника Москвы. На этот раз белорусский лидер вызвался помочь в развитии необъятных российских территорий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – опытный и очень хитрый политик. Последние годы Батька отчаянно пытается усидеть на двух стульях: с одной стороны, он отказывается признавать воссоединение Крыма с Россией, с другой – старается показать себя как главного союзника Москвы. На этот раз белорусский лидер вызвался помочь в развитии необъятных российских территорий.За день до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Валааме Лукашенко провел переговоры с главой Приморского края Олегом Кожемяко. Словоохотливый Батька не изменил себе и в этот раз, принявшись распинаться о нерушимых узах двух стран.В беседе с губернатором Приморья Лукашенко объявил, что готов помочь в развитии края. По словам белорусского лидера, Минск мог бы поставлять на Дальний восток сельскохозяйственную технику, пассажирский транспорт, продукцию машиностроения, передает агентство БЕЛТА."Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами", – заявил .Слова Батьки необходимо рассматривать в контексте его встречи с Владимиром Путиным. Несмотря не то, что Лукашенко встречался с губернатором Приморья, его предложение о готовности включиться в развитие многострадального Дальнего Востока имеет конечным адресатом российского лидера.В эти дни Лукашенко нужны сильные переговорные позиции. По мнению экспертов, на Валааме лидеры двух стран решают судьбу Союзного государства.У Москвы есть ряд требований к Минску, равно как и у Минска к Москве. По всей видимости, предлагая помощь в развитии Дальнего Востока, Лукашенко хочет поторговаться и выбить для себя и будущих властей Белоруссии ряд льгот и преференций в Союзном государстве.Несмотря на все старания, развитие Дальнего Востока идет недостаточными темпами. Предложение могло бы заинтересовать власти Приморья. Вопрос в том, готовы ли идти на такой размен в Кремле.