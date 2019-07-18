Татьяна Брухунова, молодая помощница Евгения Петросяна и, по слухам, его возлюбленная, разоткровенничалась с подписчиками. Она высказалась об отношениях и семье.

Татьяна Брухунова, молодая помощница Евгения Петросяна и, по слухам, его возлюбленная, разоткровенничалась с подписчиками. Она высказалась об отношениях и семье.Периодически Татьяна Брухунова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram предлагает подписчикам задать ей несколько вопросов, на которые та отвечает. Так, у нее поинтересовались, какие, по ее мнению, три главные составляющие крепких отношений. "Уважение, доверие и свобода", – убежденно заявила Татьяна Брухунова.Далее она развила тему. "Я органически не переношу ущемление моего личного пространства. Никто не имеет на него права! Я считаю, что отношения двух взрослых людей должны быть настолько доверительными, чтобы каждый мог позволить себе отдых отдельно от другого, не таскаться друг за другом, а быть невидимой стеной в случае чего, на которую всегда можно опереться", – высказала свое мнение молодая помощница юмориста Евгения Петросяна.Брухунова пояснила, что "слишком свободолюбива", чтобы "подчинить" свою жизнь кому-то. "Семья – это равноправие и любовь. Но никак не цепная привязка и страх потерять друг друга", – заключила Татьяна Брухунова. Интересно, что она предпочла не вдаваться в подробности, хотя в Сети упорно муссируются слухи, что именно она якобы стала причиной сенсационного развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко.Оформив расставание официально, юмористы теперь заняты тем, чтобы разделить совместно нажитое имущество, которое оценивается в весьма кругленькую сумму. По словам адвоката Евгения Петросяна Сергея Жорина, эти разбирательства могут затянуться на годы.