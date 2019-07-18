София Ротару не стала оправдываться после неприятного инцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников – за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народной артистки выступил актер Александр Олешко.

София Ротару не стала оправдываться после неприятногоинцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников– за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народнойартистки выступил актер Александр Олешко.София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар"в белорусском Витебске с большим успехом. Зрители завалили артистку цветамиполе выступления, к сцене выстроилась очередь с букетами.Однако одного из поклонников София Ротару оттолкнула. Позжевыяснилось, что певица запомнила навязчивого воздыхателя, который посещаеткаждый ее концерт. Тем не менее, поведение артистки назвали высокомерным и нанее обрушились критики.В защиту выступил популярный телеведущий, актерАлександр Олешко. Как выяснилось, он был свидетелем инцидента – и утверждает,что народная артистка просто защищалась."Одному зрителю, который на сцене практически схватил ееза шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом,свидетельствую! К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другогочеловека, не чувствуют их", – написал Олешко в Instagram.Актер подчеркнул, что за кулисами и на сценебыла "прекрасна как всегда" – приветлива и вежлива. Олешко добавил,что не раз пересекался с народной артисткой на концертах, гастролировал вместес ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица некрасиво обошлась скем-то из поклонников.