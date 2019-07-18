София Ротару не стала оправдываться после неприятного
инцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников
– за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народной
артистки выступил актер Александр Олешко.
София Ротару не стала оправдываться после неприятного
инцидента на концерте в Витебске. Певица грубо оттолкнула одного из поклонников
– за что получила в свой адрес массу негативных комментариев. В защиту народной
артистки выступил актер Александр Олешко.
София Ротару выступила на фестивале "Славянский базар"
в белорусском Витебске с большим успехом. Зрители завалили артистку цветами
поле выступления, к сцене выстроилась очередь с букетами.
Однако одного из поклонников София Ротару оттолкнула. Позже
выяснилось, что певица запомнила навязчивого воздыхателя, который посещает
каждый ее концерт. Тем не менее, поведение артистки назвали высокомерным и на
нее обрушились критики.
В защиту выступил популярный телеведущий, актер
Александр Олешко. Как выяснилось, он был свидетелем инцидента – и утверждает,
что народная артистка просто защищалась.
"Одному зрителю, который на сцене практически схватил ее
за шею, чтобы поцеловать, она просто не позволила это сделать. Я стоял рядом,
свидетельствую! К сожалению, некоторые зрители нарушают границы другого
человека, не чувствуют их", – написал Олешко в Instagram.
Актер подчеркнул, что за кулисами и на сцене
была "прекрасна как всегда" – приветлива и вежлива. Олешко добавил,
что не раз пересекался с народной артисткой на концертах, гастролировал вместе
с ней, и ни разу за все это время не видел, чтобы певица некрасиво обошлась с
кем-то из поклонников.