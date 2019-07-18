Стилист Сергей Зверев в последнее время вовсю демонстрирует бережное отношение к экологии. Теперь он решил перейти от слов к делу — он лично отправился к озеру, чтобы собрать там вручную мусор.

Стилист Сергей Зверев в последнее время вовсю демонстрирует бережное отношение к экологии. В начале марта 2019 он провел одиночный пикет у стен Кремля. В руках у стилиста был плакат с надписью "Против строительства завода на Байкале". Теперь Зверев решил перейти от слов к делу — он лично отправился к озеру, чтобы собрать там вручную мусор.Соответствующее видео стилист опубликовал на своей странице в Instagram. В черно-красном спортивном костюме и майке с надписью "Все люди, как люди, а я суперзвезда" Зверев на корточках собирал в пакет мусор. "Это не художественный фильм — это как есть. Ни стыда, ни совести у людей нет", — произносит стилист фразы во время наведения порядка.Сергей Зверев осудил тех, кто разбрасывает мусор, поскольку из-за этого погибает природа. "Позорище", — отметил стилист. На видео он задает вопрос: "А если с детьми они отдыхали? Они все это видели, эту пьянку".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от