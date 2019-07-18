16 июля исполнилось 57 лет одному из самых востребованных исполнителей отечественного шоу-бизнеса Григорию Лепсу. Свой день рождения певец отметил грандиозным концертом.

16 июля исполнилось 57 лет одному из самых востребованных исполнителей отечественного шоу-бизнеса Григорию Лепсу. Свой день рождения певец отметил грандиозным концертом.Уже в пятый раз Григорий Лепс устраивает большой концерт в честь своего дня рождения. В "Крокус Сити Холле" собралось множество гостей, в том числе пришли поздравить именинника и знаменитости: Эмин, Наталья Рагозина, Александр Панайотов, Владислав Третьяк и многие другие.В перерывах между песнями, чтобы перевести дух, Григорий Лепс много шутил, в том числе и про возраст. Мол, некоторые вещи уже по-другому воспринимаются. "В нашем возрасте каждый оргазм как инсульт", цитирует исполнителя . Услышав такое откровение артиста, зал в буквальном смысле лег от смеха.Певец исполнил капк старые хиты, такие как "Вьюга", "Водопадом", "Ну и что", так и относительно новые – "Аминь", "Я поднимаю руки". Вишенкой на торте стал хит исполнителя "Рюмка водки", которую буквально пел весь зал. Интересно, что сам Григорий Лепс остался недоволен своим выступлением. Он крайне критично отнесся к исполнению, заявив, что мог бы спеть и лучше."Безусловно, очень радовала меня энергетика зала, публике низкий поклон за такой горячий прием, все это ради нее. Не могу сказать, что я доволен своим выступлением. Как мне кажется, могло быть еще лучше. Всегда хочется сделать что-то большее для своих зрителей", – признался Григорий Лепс.отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец разместил несколько фотографий и видео с концерта и поблагодарил поклонников за поздравления: "Спасибо, что разделили этот день со мной ! 🙏 Благодарю за ваше внимание и чудесные поздравления ! 👍✅ Мне повезло, что рядом со мной такие прекрасные и добрые люди 🙌"