Вокалистка столкнулось со сложностями в воспитании детей. У
дочери певицы МакSим начался переходный возраст.
Вокалистка столкнулось со сложностями в воспитании детей. У
дочери певицы МакSим начался переходный возраст.
В личном Instagram артистка рассказала, что в жизни ее старшей
наследницы – 10-летней Саши – начался новый этап. Девочка покрасила волосы.
Правда, не все так страшно, цвет поменяли только кончикам –
они стали розовыми. Судя по всему, певица МакSим не была против преображения.
Итак, начинаем схватку с переходным возрастом", – отметила
знаменитость.
Подписчики поспешили успокоить вокалистку. "Ладно хоть еще
только кончики😁 А то у меня сестра додумалась полностью в
розовый покраситься😁😁😁 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Я
думаю ты мудрая мама😏", "Ну сзади очень
даже красиво", "Хорошо хоть Маша еще не просит 😅🙈", – отмечают поклонники .
Напомним, у артистки две дочери: 10-летняя Александра и пятилетняя
Мария. Старшая наследница знаменитости, помимо школьных занятий, занимается танцами, музыкой
и фехтованием, к тому же этой зимой девочка попробовала свои силы в биатлоне. Младшая
наследница пока ходит
в детский сад, там она учит английский язык у иностранных педагогов.