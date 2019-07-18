Вокалистка столкнулось со сложностями в воспитании детей. У дочери певицы МакSим начался переходный возраст.

Вокалистка столкнулось со сложностями в воспитании детей. Удочери певицы МакSим начался переходный возраст.В личном Instagram артистка рассказала, что в жизни ее старшейнаследницы – 10-летней Саши – начался новый этап. Девочка покрасила волосы.Правда, не все так страшно, цвет поменяли только кончикам –они стали розовыми. Судя по всему, певица МакSим не была против преображения.Итак, начинаем схватку с переходным возрастом", – отметилазнаменитость.Подписчики поспешили успокоить вокалистку. "Ладно хоть ещетолько кончики😁 А то у меня сестра додумалась полностью врозовый покраситься😁😁😁 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Ядумаю ты мудрая мама😏", "Ну сзади оченьдаже красиво", "Хорошо хоть Маша еще не просит 😅🙈", – отмечают поклонники .Напомним, у артистки две дочери: 10-летняя Александра и пятилетняяМария. Старшая наследница знаменитости, помимо школьных занятий, занимается танцами, музыкойи фехтованием, к тому же этой зимой девочка попробовала свои силы в биатлоне. Младшаянаследница пока ходитв детский сад, там она учит английский язык у иностранных педагогов.