Злоумышленники, нанеся потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на нож, похитили личные вещи и банковскую карту, после чего скрылись с места происшествия...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России г. Москве совместно с оперативниками УВД по САО и ОМВД России по району Сокол задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции от 25-летнего мужчины поступило сообщение о разбое. По словам заявителя, во дворе жилого дома на Волоколамском шоссе он припарковал свой автомобиль, после чего к нему подошли двое неизвестных. Злоумышленники, нанеся потерпевшему несколько ударов ножом, похитили личные вещи и банковскую карту, после чего скрылись с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ленинградском шоссе полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 23-летний ранее судимый приезжий и 25-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29