Злоумышленник под предлогом аренды похитил автомобиль заявителя стоимостью 1 млн 200 тысяч рублей...

Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Щукино г. Москвы задержали 24-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве с арендой иномарки.В полицию обратился 27-летний житель столицы, владелец автомобиля «Тойота Камри». Он сообщил, на улице Маршала Новикова под предлогом аренды неизвестный мужчина похитил принадлежащий ему автомобиль и скрылся. Ущерб составил 1 млн 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56