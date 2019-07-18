Злоумышленники требовали у потерпевшей 150 тысяч рублей за нераспространение в сети Интернет касающейся ее информации интимного характера...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 22-летнего приезжего и 34-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемых в вымогательстве денежных средств.В дежурную часть ОМВД России по району Зябликово обратилась 41-летняя москвичка. По словам заявительницы, неизвестные требовали у нее денежные средства в размере 150 тысяч рублей за нераспространение в сети Интернет касающейся ее информации интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УВД по ЮАО на территории Московской области задержали подозреваемых.Следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22