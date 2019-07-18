У маленького Тимура из Ростова-на-Дону врожденный латентный сустав костей левой голени. Мальчик не может даже встать на больную ногу без специального приспособления. Вернуть ребенку возможность ходить вызвались врачи из США, но для этого требуется собрать 3 миллиона рублей.

У маленького Тимура из Ростова-на-Дону врожденный латентный сустав костей левой голени. Мальчик не может даже встать на больную ногу без специального приспособления. Проведенная в России коррекционная операция прошла неудачно, кость продолжает разрушаться. Вернуть ребенку возможность ходить вызвались врачи из США, но для этого требуется собрать 3 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма.ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУТимур родился 23 октября 2017 года. Искривление в области голени родители заметили, когда малышу исполнился месяц. Врачи долго обследовали ребенка, собирали консилиумы. В итоге диагноз прозвучал как приговор — нейрофиброматоз и ложный латентный сустав левой голени."Врачи сказали: мамочка, ну вот такой у вас ребенок. Готовьтесь к многочисленным операциям, так как прогноз неизвестен. Земля ушла у меня из-под ног, когда я поняла, какая беда настила мою семью", — рассказывает мама Тимура.В Ростове-на-Дону никто не взялся оперировать ребенка, и тогда семья отправилась в Санкт-Петербург, где Тимуру попытались укрепить кости голени специальными трансплантатами. Однако они не прижились, кость продолжает разрушаться. Сейчас ребенку 1 год и 7 месяцев. Тимур может встать на ноги только с помощью специального ортеза, однако для ребенка это сплошное мучение.Помочь ребенку согласился доктор Дрор Пейле, оперирующий в клинике Святой Марии в США (штат Флорида). По словам специалиста, важно провести лечение как можно скорее, до того, как проявятся проблемы с укорочением и деформацией голеностопа.С помощью благотворительного фонда удалось собрать уже больше половины стоимости операции. Тимура ждут в клинике в октябре этого года. Однако, чтобы операция все-таки состоялась, нужно найти еще 3 миллиона рублей."Доктор дает гарантию, что после его операции Тимур будет не только ходить, но и бегать, и вести полноценный образ жизни! Ведь так сложно, когда твой малыш не может сделать даже шаг, этому горю нет объяснения, это великая беда! От здоровой и счастливой жизни ребенка отделяет только эта сумма. Мир не без добрых людей, я прошу всех неравнодушных людей помочь нам справится с нашей бедой. Умоляю вас, помогите моему сыночку побежать своими ножками!", — просит мама Тимура.ПОМОЧЬ РАДЖАБОВУ ТИМУРУПомочь ребенку можно, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300"). Сумма пожертвования может быть от 10 до 5 000 тысяч.Также можно сделать взнос через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Раджабова Тимура".