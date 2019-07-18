В прессе регулярно появляются все новые и новые подробности из личной жизни звезд. Чтобы сориентироваться в безграничном потоке слухов и сплетен, Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года.

В прессе регулярно появляются все новые и новые подробности из личной жизни звезд. Чтобы сориентироваться в безграничном потоке слухов и сплетен, "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года.Музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко дали откровенное интервью. В беседе с журналистами супруги затронули тему развода."У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях", – призналась телеведущая. По ее словам, справиться с семейными неурядицами им помогает хорошее чувство юмора.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года, читайте ви специальных