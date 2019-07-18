В прессе регулярно появляются все новые и новые подробности из личной жизни звезд. Чтобы сориентироваться в безграничном потоке слухов и сплетен, Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года.
В прессе регулярно появляются все новые и новые подробности из личной жизни звезд. Чтобы сориентироваться в безграничном потоке слухов и сплетен, "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года.
Музыкант Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко дали откровенное интервью. В беседе с журналистами супруги затронули тему развода.
"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях", – призналась телеведущая. По ее словам, справиться с семейными неурядицами им помогает хорошее чувство юмора.
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