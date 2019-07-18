Влад Топалов и Регина Тодоренко дали откровенное интервью. Пара рассказала о свадьбе в Италии и разводе.

Влад Топалов и Регина Тодоренко дали откровенное интервью. Пара рассказала о свадьбе в Италии и разводе.Регина Тодоренко и Влад Топалов оформили отношения еще осенью прошлого года. Однако тогда влюбленные предпочли после регистрации посидеть в одном из столичных ресторанов в кругу самых близких, решив перенести грандиозное торжество на год позже. Это объяснялось тем, что Регина Тодоренко ждала их первенца. Мальчик появился на свет уже в декабре.Поэтому лишь сейчас, летом 2019 года, Регина и Влад закатили праздник в Италии в кругу друзей и родных. А также пара дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих взаимоотношениях."У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина..." – Регина Тодоренко дала понять, что Владу Топалову следует продолжить ее фразу. "Посылаю тебя куда подальше и иду своим", – закончил тот. "Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", – заключила Регина Тодоренко.Секрет их гармоничных отношений прост – чувство юмора."Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", – убеждена популярная телеведущая. Кстати, после рождения сына регина Тодоренко не увязла в быту. Она умудряется воспитывать малыша и работать в нескольких проектах."Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", – цитирует Регину Тодоренко журнал .