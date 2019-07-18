Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в законопроект, закрепляющий преимущественное право родных братьев и сестер учиться в одной школе. Первым среди регионв, кто закрепил подобную норму в своем законодательстве стала Тверская область. Как отмечают эксперты, внесение изменений в Семейный кодекс позволит жителям России решить вопрос обучения братьев и сестер в одном учебном заведении.

Госдума РФ одобрила в первом чтении поправки в законопроект, закрепляющий преимущественное право родных братьев и сестер учиться в одной школе. Первым среди регионов, кто закрепил подобную норму в своем законодательстве стала Тверская область. Как отмечают эксперты, внесение изменений в Семейный кодекс позволит жителям России решить вопрос обучения братьев и сестер в одном учебном заведении.Стоит напомнить, сообщает "Вести Тверь", что в Верхневолжье это далеко не первая инициатива в сфере семейной политики. Так с 2019 года, по распоряжению губернатора многодетные семьи освобождены от платы за вывоз ТБО. Еще одно новшество — при рождении ребенка молодые семьи смогут рассчитывать на частичное погашение ипотечного кредита в размере 200 тысяч рублей. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя: "Необходимо обеспечить системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых. Создать им условия для рождения и последующего воспитания детей".