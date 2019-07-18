Владимир Зеленский рассказал о давлении, которое на него пытаются оказать партнеры Украины. Лидер Незалежной признался, что они категорически не советовали звонить президенту России.

Владимир Зеленский рассказал о давлении, которое на негопытаются оказать "партнеры" Украины. Лидер Незалежной признался, чтоони категорически не советовали звонить президенту России.Президента Украины Владимира Зеленскогопытались запугать перед его звонком российскому лидеруВладимиру Путину. Иностранные "партнеры" были категорически противтелефонных переговоров."Все пугали меня этим разговором. Все, скажем так,партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Но я решил позвонить,потому что это вопрос прежде всего наших граждан", – заявил Зеленский в опубликованном на YouTube-каналеинтервью.Он поблагодарил переживающих о судьбе украинского народа партнеров за ценные советы. Однако напомнил, что Незалежная должна иметь и собственное мнение.Политик признался, что доверяет только "узкому кругу" людей. "Я думал, что никому нельзя верить. А произошло так, что больше, чем никому, нельзя верить. То есть совсем нет людей, которым можно доверять. Кроме нашего узкого круга, все врут. Все врут, все берут взятки, все воруют", – подчеркнул Зеленский.Глава Украины также рассказал, что запретил отпрыску хвастаться своим положением. "Сын в целом рад. Говорит, что он сынпрезидента. Мы ему сказали, что такого говорить нельзя, поэтому он говорит: "Я сын знаете кого", – сообщил Зеленский и добавил, что его жену очень волнует статус первойледи.