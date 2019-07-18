Президент Российской Федерации в пятницу, 19 июля, посетит Иркутскую область. Там глава государства проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, а также руководители муниципальных образований.

Президент Российской Федерации в пятницу, 19 июля, посетит Иркутскую область. Там глава государства проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводка.Помимо встречи по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения", Владимир Путин осмотрит районы подтопления, а также пункты долговременного размещения пострадавших от паводка, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.В совещании примут участие члены правительства, главы ведомств, а также руководители муниципальных образований.