Президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктором Медведчуком. Российский лидер раскрыл рецепт полноценного урегулирования конфликта между местными жителями и подконтрольными Киеву силовиками в Донбассе.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Российский лидер раскрыл рецепт полноценного урегулирования конфликта между местными жителями и подконтрольными Киеву силовиками в Донбассе.На встрече с Виктором Медведчуком Владимир Путин подчеркнул, что полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины будет возможно только в случае прямого контакта между Киевом и властями Донецкой и Луганской народных республик. Это, однако, не означает, что к процессу не будут привлечены другие игроки."Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", – цитирует РИА Новости Владимира Путина.Виктор Медведчук рассказал российскому лидеру о том, что ранее он представил депутатам Европарламента в Страсбурге основанный на Минских соглашениях план по урегулированию конфликта в Донбассе. "То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне", – заметил президент. Он подчеркнул, что Россия будет поддерживать любые политические силы, которые движутся в этом направлении.Также Владимир Путин выразил Виктору Медведчуку благодарность за работу по освобождению удерживаемых лиц с обоих сторон. "В ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей", – заметил российский лидер. "За это вам, думаю, всегда люди скажут истинные слова благодарности", – подчеркнул он.