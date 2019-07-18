Сумма ущерба превысила 43 тысячи рублей

Сумма ущерба превысила 43 тысячи рублейЖителя Кольчугино обвиняют в умышленном повреждении имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратились трое местных жителей, рассказавших о повреждении принадлежащих им автомобилей, которые были припаркованы около одного из домов города.Правоохранители установили, что хулиган повредил боковые зеркала, лобовые стекла, оставил вмятины на кузове машин. Сумма ущерба превысила 43 тысячи рублей.Злоумышленника задержали, он во всем признался, пояснив, что повредил автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Уголовное дело направлено в суд.