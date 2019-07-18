Элина Быстрицкая выручила миллионы за землю в центре Москвы. Источник немалых накоплений народной артистки раскрыли ее близкие. Скандал вокруг наследства не утихает.

Элина Быстрицкая выручила миллионы за землю в центре Москвы.Источник немалых накоплений народной артистки раскрыли ее близкие. Скандал вокругнаследства не утихает.Элина Быстрицкая потеряла свои сбережения во время "гайдаровской"реформы 1990-х годов. Актриса снималась мало, ролей в театре тоже было немного.Выручали пенсия, преподавание и работа на радио.Как рассказал близко знавший народную артистку СССР писательГеннадий Соколов, Элина Быстрицкая не очень-то жаловала мужчин. Они ее не разпредавали. Среди тех, кого актриса внесла в свой личный "черный список",были Кирилл Лавров, ее первый муж Николай Кузьминский, некий высокопоставленныйработник ЦК и даже Михаил Шолохов. Хотя именно экранизация романа Шолохова"Тихий Дон" принесла актрисе, сыгравшей Аксинью, мировую славу.По словам писателя, актриса была на ножах и с СергеемБондарчуком. Неприязнь доходила до такой степени, что в любовных сценах вфильме "Неоконченная повесть" знаменитые артисты снимались порознь.В итоге Элина Быстрицкая стала феминисткой. И в 90-х решила организовать"Центр духовного и физического совершенствования женщины" – гдепопавшие в трудную ситуацию москвички могли бы получать социальную ипсихологическую помощь. Мэр Москвы Юрий Лужков вдохновился идеей актрисы и выделилей участок земли – почти полгектара на Цветном бульваре.Однако денег на строительство центра не было, артистка сталаискать спонсоров. В конце 2000 года ее познакомили с Николаем Карасевым,хозяином компании "Социальная инициатива". Однако компания оказаласьпирамидой по типу печальной известной "МММ". Здание осталосьнедостроенным, Элину Быстрицкую поставили на одну доску с мошенником Карасевым.Однако у актрисы остались права на 30% земли в центрестолицы – которую она в итгге продала американскому предпринимателю за 30миллионов долларов. И тут снова обманули: большая часть суммы была ввекселях, которые вскоре бесследно испарились. Тем не менее, немалая сумма уактрисы осталась.Завещание вступит в силу лишь в концеоктября, спустя полгода после ухода актрисы. Однако уже заведено уголовное делоо пропаже 38 миллионов рублей со счетов народной артистки. В этом ее помощницуКсению Рубцову обвинила младшая сестра звезды кино София Шегельман, напоминает