Элина Быстрицкая выручила миллионы за землю в центре Москвы.
Источник немалых накоплений народной артистки раскрыли ее близкие. Скандал вокруг
наследства не утихает.
Элина Быстрицкая выручила миллионы за землю в центре Москвы.
Источник немалых накоплений народной артистки раскрыли ее близкие. Скандал вокруг
наследства не утихает.
Элина Быстрицкая потеряла свои сбережения во время "гайдаровской"
реформы 1990-х годов. Актриса снималась мало, ролей в театре тоже было немного.
Выручали пенсия, преподавание и работа на радио.
Как рассказал близко знавший народную артистку СССР писатель
Геннадий Соколов, Элина Быстрицкая не очень-то жаловала мужчин. Они ее не раз
предавали. Среди тех, кого актриса внесла в свой личный "черный список",
были Кирилл Лавров, ее первый муж Николай Кузьминский, некий высокопоставленный
работник ЦК и даже Михаил Шолохов. Хотя именно экранизация романа Шолохова
"Тихий Дон" принесла актрисе, сыгравшей Аксинью, мировую славу.
По словам писателя, актриса была на ножах и с Сергеем
Бондарчуком. Неприязнь доходила до такой степени, что в любовных сценах в
фильме "Неоконченная повесть" знаменитые артисты снимались порознь.
В итоге Элина Быстрицкая стала феминисткой. И в 90-х решила организовать
"Центр духовного и физического совершенствования женщины" – где
попавшие в трудную ситуацию москвички могли бы получать социальную и
психологическую помощь. Мэр Москвы Юрий Лужков вдохновился идеей актрисы и выделил
ей участок земли – почти полгектара на Цветном бульваре.
Однако денег на строительство центра не было, артистка стала
искать спонсоров. В конце 2000 года ее познакомили с Николаем Карасевым,
хозяином компании "Социальная инициатива". Однако компания оказалась
пирамидой по типу печальной известной "МММ". Здание осталось
недостроенным, Элину Быстрицкую поставили на одну доску с мошенником Карасевым.
Однако у актрисы остались права на 30% земли в центре
столицы – которую она в итгге продала американскому предпринимателю за 30
миллионов долларов. И тут снова обманули: большая часть суммы была в
векселях, которые вскоре бесследно испарились. Тем не менее, немалая сумма у
актрисы осталась.
Завещание вступит в силу лишь в конце
октября, спустя полгода после ухода актрисы. Однако уже заведено уголовное дело
о пропаже 38 миллионов рублей со счетов народной артистки. В этом ее помощницу
Ксению Рубцову обвинила младшая сестра звезды кино София Шегельман, напоминает
.