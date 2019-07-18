Развитие Севастополя Михаил Развожаев обсудил с вице-премьером Дмитрием Козаком. Накануне в Москве врио губернатора города встретился с Дмитрием Козаком, заместителем председателя правительства страны. Говорили о расширении медицинских учреждений, строительстве новых больничных корпусов.

В Москве накануне прошла встреча врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева с вице-премьером Дмитрием Козаком. Обсуждали развитие Севастополя, в частности, расширение медицинских учреждений и строительство новых больничных корпусов.Как передает "Вести – Севастополь", Михаил Развожаев поделился на своей странице в соцсети, что речь шла о проблемных вопросах здравоохранения. Так, например, строительство больницы скорой помощи, инфекционной больницы и онкодиспансера в Севастополе. Средства на возведение объектов предусмотрены федеральной целевой программой социально–экономического развития полуострова. Также действующий губернатор поделился в премьером проблемами, волнующими севастопольцев.