Американская певица появилась на голливудской вечеринке в экстравагантном наряде. Судя по всему, Леди Гагу разгоревшийся вокруг ее имени скандал мало интересует.

Американская певица появилась на голливудской вечеринке в экстравагантномнаряде. Судя по всему, Леди Гагу разгоревшийся вокруг ее имени скандал мало интересует.Впервые после атаки русских недоброжелателей в Сети артисткавышла в свет. Звезда устроила праздник в честь запуска собственной линии косметикиHaus Laboratories.Леди Гагаочень эффектнопоявилась перед репортерами: ярконакрашенная певица облачилась в облегающее платье– миди из черной кожи. Экстравагантныйнаряд держался всего лишь на одной бретельке и грозил вот-вот соскользнутьвниз. Обувь у вокалистки была под стать: черные сапожки на огромной платформе сеще более высокими каблуками.Вид у Леди Гаги был торжествующий, на ее лице не было и тенисмущения, звезда чувствовала себя королевой вечера. Между тем буквальнонакануне ее соцсети подверглись массовой атаке недоброжелателей из России.Последний пост артисткив Instagram набрал более 200 тысяч негативных комментариев, большинство изкоторых были на русском. клянут на чем свет стоит, называютразлучницей и требуют убрать руки от мужа супермодели Ирины Шейк.Напомним, на днях стало известно о расставании актера БрэдлиКупера и русской супермодели Ирины Шейк. Поговаривают, что артист бросил возлюбленнуюи дочь ради певицы , с которой работал над фильмом "Звезда родилась". Примечательно,что последняя всячески отрицает роман с актером, однако, как сообщают американскиетаблоиды, уже заселилась в его дом и празднует победу над соперницей.