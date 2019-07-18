Американская певица появилась на голливудской вечеринке в экстравагантном
наряде. Судя по всему, Леди Гагу разгоревшийся вокруг ее имени скандал мало интересует.
Американская певица появилась на голливудской вечеринке в экстравагантном
наряде. Судя по всему, Леди Гагу разгоревшийся вокруг ее имени скандал мало интересует.
Впервые после атаки русских недоброжелателей в Сети артистка
вышла в свет. Звезда устроила праздник в честь запуска собственной линии косметики
Haus Laboratories.
Леди Гага
очень эффектно
появилась перед репортерами: ярко
накрашенная певица облачилась в облегающее платье– миди из черной кожи. Экстравагантный
наряд держался всего лишь на одной бретельке и грозил вот-вот соскользнуть
вниз. Обувь у вокалистки была под стать: черные сапожки на огромной платформе с
еще более высокими каблуками.
Вид у Леди Гаги был торжествующий, на ее лице не было и тени
смущения, звезда чувствовала себя королевой вечера. Между тем буквально
накануне ее соцсети подверглись массовой атаке недоброжелателей из России.
Последний пост артистки
в Instagram набрал более 200 тысяч негативных комментариев, большинство из
которых были на русском. клянут на чем свет стоит, называют
разлучницей и требуют убрать руки от мужа супермодели Ирины Шейк.
Напомним, на днях стало известно о расставании актера Брэдли
Купера и русской супермодели Ирины Шейк. Поговаривают, что артист бросил возлюбленную
и дочь ради певицы , с которой работал над фильмом "Звезда родилась". Примечательно,
что последняя всячески отрицает роман с актером, однако, как сообщают американские
таблоиды, уже заселилась в его дом и празднует победу над соперницей.