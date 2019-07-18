На переправе через Керченский пролив использовали все рельсы, предназначенные для укладки железной дороги. Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту становится все ближе. Первые поезда проедут по переправе к концу года.

На переправе через Керченский пролив использовали все рельсы, предназначенные для укладки железной дороги. Открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту становится все ближе. Первые поезда проедут по переправе к концу года.О долгожданном событии сообщили в информационном центрепереправы. Сообщение мгновенно подхватили СМИ "У строителей Крымскогомоста закончились рельсы – подробности" – с таким заголовком вышелматериал на "Sputnik Эстония".Строители переправы полностью завершили укладкужелезнодорожного полотна. Финальные звенья сомкнулись под аркой Крымского мостасо стороны полуострова.Для строительства железнодорожной части Крымского мостаиспользовано около 76 тысяч шпал и порядка пяти тысяч тонн рельсов. Стыковкаполотна завершается прохождением специальной рельсосварочной машиной.Вместе с самой дорогой строятся здания, где разместятсяслужбы эксплуатации железнодорожной части Крымского моста. Всего на переправетрудятся около пяти тысяч человек.Ждать железнодорожного сообщения по осталосьнедолго. Первые поезда должны перевезти пассажиров по переправе в концетекущего года. Продажа билетов стартует в сентябре. Железная дорога напереправе позволит соединить крупнейшие года полуострова - Симферополь, Севастополь и Евпаторию – сМосквой и Санкт-Петербургом.А пока строители вносят последние штрихи в "стройкувека", украинцы и им сочувствующие продолжают сочинять нелепые байки проКрымский мост. В разгар туристического сезона они запели старую песню: якобы наполуострове нет отдыхающих.По мнению украинцев, туристы по неездят. В доказательство предъявляются фотографии пустующей переправы. Россияненелепый фейк быстро разоблачили: оказалось, что в Сети гуляют фотографии еще неоткрытой автомобильной части моста.