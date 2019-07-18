Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали в произвольной программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.Россиянки за исполнение программы "Паук" получили 97,5000 балла, второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь (95,7667), а бронзовые медали достались Анастасии Савчук и Марте Фединой из Украины (94,100).Напомним, Ромашина завоевала 21-ю медаль чемпионата мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории. Для Колесниченко эта победа стала 16-й на мировых первенствах. Ранее российский дуэт стал первым в технической программе в соревнованиях дуэтов.