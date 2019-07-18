Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 июля, приняла во втором чтении законопроект о развитии отечественного виноделия. Нормативно-правовой акт расширяет государственную поддержку производителей.
Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 июля, приняла во втором чтении законопроект о развитии отечественного виноделия. Нормативно-правовой акт расширяет государственную поддержку производителей.
Основная цель законопроекта – помочь российским виноделам и виноградарям, повысить их конкурентноспособность, отметил спикер
Госдумы Вячеслав Володин. "Мы формируем единый подход к правовому регулированию
оборота винограда, вина и винодельческой продукции и устраняем правовые пробелы
в законодательстве", – пояснил он.
Председатель нижней палаты напомнил, что в ряде регионов – в
Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане и Ростовской
области – виноградарство является одной из главных отраслей экономики. В
отечественном виноделии работают более 85 тысяч человек, каждый гектар ежегодно
проносит не менее 12 миллионов рублей в бюджеты и внебюджетные фонды,
подчеркнул спикер Госдумы.
"В ходе подготовки ко второму чтению законопроект
прошел всестороннее обсуждение с виноградарями и виноделами, и их предложения
были учтены при его доработке", – отметил Володин.
Принятый во втором чтении документ относит виноделие к
сельскохозяйственному производству. Также устанавливаются требования к ведению
реестра виноградных насаждений, декларированию урожая, собранного для
производства винодельческой продукции, определяются особенности лицензирования
таких напитков.
На поддержку отечественных производителей направлен и
законопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость для
плодово-ягодной продукции. Документ был инициирован Вячеславом Володиным и
руководителями всех фракций нижней палаты.
Законопроект снижает НДС на плодово-ягодные культуры с 20%
до 10%. "Задача законопроекта – создать дополнительные условия для
импортозамещения", – отметил спикер Госдумы.