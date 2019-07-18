Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 июля, приняла во втором чтении законопроект о развитии отечественного виноделия. Нормативно-правовой акт расширяет государственную поддержку производителей.

Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 июля, приняла во втором чтении законопроект о развитии отечественного виноделия. Нормативно-правовой акт расширяет государственную поддержку производителей.Основная цель законопроекта – помочь российским виноделам и виноградарям, повысить их конкурентноспособность, отметил спикерГосдумы Вячеслав Володин. "Мы формируем единый подход к правовому регулированиюоборота винограда, вина и винодельческой продукции и устраняем правовые пробелыв законодательстве", – пояснил он.Председатель нижней палаты напомнил, что в ряде регионов – вКрыму, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане и Ростовскойобласти – виноградарство является одной из главных отраслей экономики. Вотечественном виноделии работают более 85 тысяч человек, каждый гектар ежегоднопроносит не менее 12 миллионов рублей в бюджеты и внебюджетные фонды,подчеркнул спикер Госдумы."В ходе подготовки ко второму чтению законопроектпрошел всестороннее обсуждение с виноградарями и виноделами, и их предложениябыли учтены при его доработке", – отметил Володин.Принятый во втором чтении документ относит виноделие ксельскохозяйственному производству. Также устанавливаются требования к ведениюреестра виноградных насаждений, декларированию урожая, собранного дляпроизводства винодельческой продукции, определяются особенности лицензированиятаких напитков.На поддержку отечественных производителей направлен изаконопроект, снижающий ставку налога на добавленную стоимость дляплодово-ягодной продукции. Документ был инициирован Вячеславом Володиным ируководителями всех фракций нижней палаты.Законопроект снижает НДС на плодово-ягодные культуры с 20%до 10%. "Задача законопроекта – создать дополнительные условия дляимпортозамещения", – отметил спикер Госдумы.