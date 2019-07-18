Странный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме взбудоражил россиян. Лидер братской республики, хоть и называет себя православным, отказался креститься перед образами святых. Поведение Батьки назвали надменным и призвали его уехать обратно.

Странный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме взбудоражил россиян. Лидер братской республики, хоть и называет себя православным, отказался креститься перед образами святых. Поведение Батьки назвали надменным и призвали его уехать обратно.Накануне Лукашенко вместе с президентом России ВладимиромПутиным посетил один из главных духовных центров России – ВалаамскийСпасо-Преображенский мужской монастырь. Лидеры пришли в храм во время службы.Глава российского государства приложился к святыням иперекрестился. Его белорусский коллега, к удивлению наблюдателей, осенять себякрестным знамением отказался.Странный поступок Батьки возмутил россиян. "Зашел вцерковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно стопором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы вы обратно, АлександрГригорьевич, подумали бы над своим поведением", – написал на своейстранице в Twitter блогер Константин Симонов.В свою очередь пользователь Сети с ником Лена Крымскаянапомнила о прошлом . "Так и не смог прыгнуть выше своего амплуа– председатель колхоза", – резюмировала комментатор.На Валааме Путин и Лукашенко провели один день. Затемпрезиденты посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь в Ленинградскойобласти. Там двум лидерам подарили образ иконы Коневской Божьей Матери.Общение глав государств продолжается в Санкт-Петербурге.В Северной столице начинается форум регионов двух стран. В его рамкахпрезиденты проведут переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии.Ожидается, что Путин и обсудят введение единойвалюты и создание общего эмиссионного центра Союзного государства. По мнениюэкспертов, без этого реальное объединение двух стран невозможно.