Странный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме взбудоражил россиян. Лидер братской республики, хоть и называет себя православным, отказался креститься перед образами святых. Поведение Батьки назвали надменным и призвали его уехать обратно.
Странный поступок президента Белоруссии Александра Лукашенко на Валааме взбудоражил россиян. Лидер братской республики, хоть и называет себя православным, отказался креститься перед образами святых. Поведение Батьки назвали надменным и призвали его уехать обратно.
Накануне Лукашенко вместе с президентом России Владимиром
Путиным посетил один из главных духовных центров России – Валаамский
Спасо-Преображенский мужской монастырь. Лидеры пришли в храм во время службы.
Глава российского государства приложился к святыням и
перекрестился. Его белорусский коллега, к удивлению наблюдателей, осенять себя
крестным знамением отказался.
Странный поступок Батьки возмутил россиян. "Зашел в
церковь на Валааме, но даже не перекрестился. Обещал вернуться обратно с
топором. Ведет себя надменно, лицо кислое. Ехали бы вы обратно, Александр
Григорьевич, подумали бы над своим поведением", – написал на своей
странице в Twitter блогер Константин Симонов.
В свою очередь пользователь Сети с ником Лена Крымская
напомнила о прошлом . "Так и не смог прыгнуть выше своего амплуа
– председатель колхоза", – резюмировала комментатор.
На Валааме Путин и Лукашенко провели один день. Затем
президенты посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь в Ленинградской
области. Там двум лидерам подарили образ иконы Коневской Божьей Матери.
Общение глав государств продолжается в Санкт-Петербурге.
В Северной столице начинается форум регионов двух стран. В его рамках
президенты проведут переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии.
Ожидается, что Путин и обсудят введение единой
валюты и создание общего эмиссионного центра Союзного государства. По мнению
экспертов, без этого реальное объединение двух стран невозможно.