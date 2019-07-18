Наташа Королева сейчас отдыхает вместе с супругом в Черногории. Артистка делится с курорта различными фотографиями и видео.

Наташа Королева сейчас отдыхает вместе с супругом в Черногории. Артистка делится с курорта различными фотографиями и видео.Звезда опубликовала в Instagram новый пост. В кадре исполнительница позирует в кислотно-зеленом мини-платье тривиального фасона. "Женщина "Скат"!", – подписала солнечный снимок знаменитость.Многие не оценили амплуа Королевой. "Противня бабища!", "Женщина – черте что!", "Похоже на лицо гуманоида!", – критиковали злопыхатели.После того, как Наталья выложила в социальной сети фото, где она полностью обнажена, подписчики до сих пор не могут успокоиться. "Ну хоть не голая!", – высказалась фолловер."Вторая Волочкова! Даже переплюнула ее, вот это по-хохлятски!", – разрядила напряженную обстановку шуткой поклонница.Несмотря не на что преданные поклонники в очередной раз начали демонстрировать свое восхищение. "Суперстройная модель! Молодец, Натуся! Так держать!", "Как бы не называлась, какой бы образ не выбрала – всегда бриллиант!", "Бабочка", "Красавица, Наташенька, самая лучшая из лучших! Браво!", "Женщина – сказка!", "Стройняшечка ты наша любимая!", "С фантазией у Натуси точно проблем нет! Очень необычный наряд!", – осыпали Королеву комплиментами самоотверженные фанаты.