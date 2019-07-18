Больше всего выиграют сельские жители, считают эксперты.

Россияне могут начать платить за вывоз мусора по-новому. На днях стало известно, что Российский экологический оператор (РЭО) предложил взимать плату за число мусорных баков и частоту их наполняемости."Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату", - пояснил исполнительный директор РЭО Алексей Макрушин.Сейчас тариф рассчитывается по нормативам, которые устанавливаются в каждом регионе. Расчет ведется либо исходя из жилой площади (по квадратным метрам), либо на каждого человека.О необходимости пересмотреть систему оплаты мусора весной заявил глава правительства Дмитрий Медведев. Существующий способ оплаты он назвал "не до конца справедливым", заявив, что необходимо переходить от норматива "к оплате по факту". Кабмин сейчас рассматривает возможность введения оплаты за мусор по числу баков.Тема тарифов за вывоз мусор в этом году стала особой чувствительной на фоне мусорной реформы. Жители регионов жаловались на резкий рост цен за вывоз мусора без всяких на то причин.С начала мусорной реформы конечная стоимость услуги по утилизации мусора выросла для населения в несколько раз. Перегибы в платежках заставили вмешаться в ход реформы даже президента, который по итогам прямой линии поручил проанализировать изменение стоимости услуг ЖКХ, отмечает эксперт ЖКХ, руководитель инвестиционной компании "ДомКом Инвест" Александр Костюков.Нарушения и недостатки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выявлены в подавляющем большинстве российских регионов: отсутствие инфраструктуры, некомпетентные кадры, нарушения санитарных требований по вывозу мусора, недостоверные базы данных потребителей, непонятные тарифы и отсутствие необходимого количества оборудованных контейнерных площадок."На этом фоне инициативу о новом способе расчета платы за вывоз мусора можно воспринимать как поиск выхода из острой фазы реформы. Она характеризуется низким уровнем платежей населения, что грозит многим региональным операторам банкротством и срывом темпа реформы в целом", - говорит эксперт.Потребность пересмотреть способ оплаты за вывоз мусора назрела уже давно, соглашается исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. "Сейчас мы платим по нормативу, хотя, люди недовольны нормативами, которые приняли регионы. Достаточно сказать, что в разных субъектах они различаются в десятки раз", - отмечает она.При этом формально платить за вывоз мусора "по факту" можно и в настоящее время. Для этого нужно заключить соответствующий договор с региональным оператором, говорит Светлана Разворотнева. Однако, операторы всячески этому препятствуют, и люди не могут реализовать это право. А в регионах, где такая возможность все-таки существует, встает вопрос – как посчитать норму потребления, чтобы она была справедлива."В Воронеже ТСЖ уже расплачиваются по норме потребления. Но что происходит? Машина приезжает так же часто, как и раньше и вывозит пустые контейнеры, при этом начисляется плата, как если бы они были полными. То есть никакой экономии", - говорит она. Возможно, если плату за фактическое потребление услуги более жестко прописать в законе, ситуация изменится.Новый способ оплаты за вывоз мусора будет выгоден в первую очередь сельским жителям, дачникам и частному сектору, считает председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин.Все они производят гораздо меньше мусора, но платят наравне с городскими жителями, а иногда и больше. Плюс в частном секторе имеется подсобное хозяйство, где часть отходов используют вторично. Поэтому внедрять новую систему, по мнению эксперта, нужно сначала в сельской местности и частном секторе, а после уже распространять на многоквартирные дома.Одна из целей внедрения нового способа оплаты – борьба с необоснованным ростом тарифы. Эксперты считают, что оплата по факту действительно должна привести ограничить этот рост и даже снизить тарифы."Из ожидаемых плюсов нового способа расчета платы за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов можно назвать упрощение расчета и как следствие — снижение стоимости услуги", - говорит Александр Костюков. При этом, и населению, и управляющим компаниям должно быть понятно, по какой методике определять количество баков на контейнерной площадке и их суммарный объем. Должны появиться нормативные документы, по которым будут вестись вычисления. Пока говорить о конкретной выгоде без таких документов достаточно сложно.Кроме того, непонятно, как владельцы помещений в многоквартирных домах будут справедливо распределять мусор между офисами, магазинами и квартирами. Четкая и справедливая формула расчета стоимости услуги на практике откорректируется, в лучшем случае, к концу года.Также нужно решить вопрос с обеспеченностью контейнерами. Пока непонятно, как это будет выглядеть - не будет же у каждого дома или квартиры свой ящик для мусора, добавляет Андрей Нагибин. По его мнению, само внедрение нового способа оплаты за вывоз мусора будет сопровождаться большим сопротивлением со стороны региональных операторов. Для них такой способ оплаты невыгоден – они живут только на тарифе, а в новых реалиях им придется более точечно подходить к сбору мусора, высчитывать, сколько действительно производится мусора, придется сократить число машин."Несмотря на этого, все равно нужно переходить к контейнерному способу оплаты, это ограничит рост тарифов за мусор, особенно на селе. Делать это нужно постепенно, предварительно проведя мониторинг сбора мусора и начинать надо именно с сельской местности", - отмечает председатель правления "Зеленого патруля".Также важно, чтобы было предусмотрено равноправие всех участников договорных отношений: чтобы потребитель был партнером, а не подчиненным, который получает договор от регоператора как данность, добавляет исполнительный директор "ЖКХ Контроль". Так, например, следует предусмотреть возможность для потребителя определять временные рамки вывоза контейнеров и частоту данной процедуры.Если в результате внедрения нового способа вывоза мусора не получится добиться снижения стоимости услуги, то задумка не даст никакого психологического и экономического результата, считает руководитель инвестиционной компании "ДомКом Инвест".Хотя подобная практика успешно реализуется в европейских странах. Но там она используется в гибридных вариантах. Например, в сочетании с раздельным сбором мусора, когда по понедельникам вывозят только отходы, которые невозможно переработать, по вторникам – только стекло, по средам – только пластик. При этом контейнеры для накопления мусора могут и отсутствовать: мусор вывозят подъезжающие по графику мусоровозы, а граждане, если они не успели выбросить свой пакет, вынуждены хранить его дома до следующего раза.