Супермодель, судя по всему, совсем не огорчилась из-за расставания с мужем Брэдли Купером. Ирина Шейк во всю веселится с подругами и прекрасно проводит время с новым мужчиной.

Супермодель, судя по всему, совсем не огорчилась из-за расставания с мужем Брэдли Купером. Ирина Шейк во всю веселится с подругами и прекраснопроводит время с новым мужчиной.Знаменитость закатила домашнюю вечеринку. В гости модельпозвала лучших подруг – фэшн-директора журнала Vogue в Гонконге Анну Зюрову исветскую львицу Ингу Рубинштейн. Для соотечественниц Ирина Шейк накрыла "русский"стол: оливье, селедка с луком, вареный картофель с укропом и шампанское.Судя по Instagram-аккаунту звезды вечер прошел отлично.Девушки ушли в отрыв – вдоволь наговорились и даже поиграли в дурака. Скореевсего, темой вечера стала интрижка Брэдли Купера с Леди Гагой.К слову, Ирина Шейк проводит досуг не только в компанииподруг. Как писали Дни.ру, на днях модель заметили в компании незнакомца.Знаменитость мило беседовала с мужчиной и позволяла себя обнимать.Позже таблоиды выяснили имя спутника . Им оказалсякреативный директор британского Vogue Алекс Максвелл. Поговаривают, что смоделью мужчину связывают исключительно дружеские отношения, якобы онвстречается главным редактором Vogue, афробританцем Эдвардом Эннинфулом.Напомним, несколько дней назад стало известно о расставании и Брэдли Купера. Как утверждают некоторые СМИ, причиной размолвки сталроман актера с певицей Леди Гагой, начавшийся во время съемок фильма"Звезда родилась".