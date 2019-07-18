Супермодель, судя по всему, совсем не огорчилась из-за расставания с мужем Брэдли Купером. Ирина Шейк во всю веселится с подругами и прекрасно
проводит время с новым мужчиной.
Супермодель, судя по всему, совсем не огорчилась из-за расставания с мужем Брэдли Купером. Ирина Шейк во всю веселится с подругами и прекрасно
проводит время с новым мужчиной.
Знаменитость закатила домашнюю вечеринку. В гости модель
позвала лучших подруг – фэшн-директора журнала Vogue в Гонконге Анну Зюрову и
светскую львицу Ингу Рубинштейн. Для соотечественниц Ирина Шейк накрыла "русский"
стол: оливье, селедка с луком, вареный картофель с укропом и шампанское.
Судя по Instagram-аккаунту звезды вечер прошел отлично.
Девушки ушли в отрыв – вдоволь наговорились и даже поиграли в дурака. Скорее
всего, темой вечера стала интрижка Брэдли Купера с Леди Гагой.
К слову, Ирина Шейк проводит досуг не только в компании
подруг. Как писали Дни.ру, на днях модель заметили в компании незнакомца.
Знаменитость мило беседовала с мужчиной и позволяла себя обнимать.
Позже таблоиды выяснили имя спутника . Им оказался
креативный директор британского Vogue Алекс Максвелл. Поговаривают, что с
моделью мужчину связывают исключительно дружеские отношения, якобы он
встречается главным редактором Vogue, афробританцем Эдвардом Эннинфулом.
Напомним, несколько дней назад стало известно о расставании и Брэдли Купера. Как утверждают некоторые СМИ, причиной размолвки стал
роман актера с певицей Леди Гагой, начавшийся во время съемок фильма
"Звезда родилась".