В матче второго тура российской премьер-лиги (РПЛ) Зенит на выезде сыграет с Сочи. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В матче второго тура российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" на выезде сыграет с "Сочи". Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."Первые туры проходят в нервозной атмосфере, что понятно: все готовы эмоционально, настроены, чтобы хорошо стартовать, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Первые матчи сезона сложны для любой команды."Сочи"? Есть некоторое представление о сопернике, игроках, которых мы меньше знали. Понимаем, насколько тяжелый матч нас ждет. Последний матч им хорошо удался. У нас есть впечатление и сложившееся мнение об этой команде", – подытожил наставник петербуржцев.Помимо этого, Семак заявил, что в команде не думают над сменой первого номера. "Все ошибаются. Лунев – номер один, на данный момент это так. Посмотрим, что будет дальше, исходя из состояния Андрея и его конкурентов".Напомним, матч "Сочи" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 июля и пройдет на поле стадиона "Фишт". Рассудит встречу Алексей Матюнин из Москвы, помогать ему будут ассистенты Антон Аверьянов и Антон Кобзев.