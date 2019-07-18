Накануне Федор Смолов продемонстрировал все свои самые лучшие качества. Спортсмен отправил крупную сумму денег на благотворительность.

Накануне Федор Смолов продемонстрировал все свои самые лучшие качества. Спортсмен отправил крупную сумму денег на благотворительность.Нападающий "Локомотива" пожертвовал 400 тысяч рублей на реконструкцию Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Эта сумма равняется одной третьей части всего местного бюджета. Несложно догадаться, что самостоятельно жители очень долго бы собирали нужное количество денег.Но этот жест доброй воли был, скорее, принудительным. Все дело в том, что Смолов стал участником юмористического YouTube-шоу Comment out. Его противником стала ведущая "Дома-2" Ольга Бузова.Цель игры – заработать как можно больше баллов. У участников есть выбор: либо написать непристойный комментарий какой-нибудь знаменитости, либо выполнить необычное задание.По сравнению с Смоловым Бузовой повезло больше. Она всего лишь должна была прикинуться тараканом и стойки вынести несколько ударов тапкой.А вот Федору было нелегко принять решение. Он должен был либо оскорбить Дмитрия Нагиева, либо раскошелиться на ремонт ДК. Футболист сделал выбор в пользу второго. Бузова и ведущий поддержали его аплодисментами.Жители села были шокированы таким щедрым поступком. Директор ДК призналась, что сперва они не поверили в подобное чудо, а потом даже расплакались от счастья, сообщает "Экспресс газета".