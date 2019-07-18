Голливудская дива попала в объективы папарацци. Анджелина Джоли и ее 11-летняя дочь Вивьен выходили из зоомагазина.

Голливудская дива попала в объективы папарацци. АнджелинаДжоли и ее 11-летняя дочь Вивьен выходили из зоомагазина.Звезда шла с дочерью к машине, когда ее заметили репортеры. Девочканесла серо-белого кролика, знаменитость была нагружена аксессуарами по уходу заживотным. Судя по всему, в семье артистки пополнение – она купила наследниценового питомца.Анджелина Джоли была облачена в просторное белое платье,Вивьен – в простую футболку и джинсы. Артистка и ее наследница выглядели оченьсчастливыми. Звезда была рада побаловать дочь.К слову, что очень любит животных. В детствеона очень много времени проводила, заботясь о своих питомцах. У знаменитостижила ящерица по кличке Владимир и змея Гарри. Будучи в браке с Бредом Питтомартистка стала обладательницей английского бульдога по имени Жак, несколькихпесчанок и золотых рыбок, сообщает Daily Mai.Напомним, не так давно удалось найти общийязык с мужем Брэдом Питтом. Звезда пошла навстречу экс-возлюбленному, разрешивдетям переехать к нему на лето. Артистка сейчас занята на съемках и не можетуделять им много времени.