Голливудская дива попала в объективы папарацци. Анджелина
Джоли и ее 11-летняя дочь Вивьен выходили из зоомагазина.
Голливудская дива попала в объективы папарацци. Анджелина
Джоли и ее 11-летняя дочь Вивьен выходили из зоомагазина.
Звезда шла с дочерью к машине, когда ее заметили репортеры. Девочка
несла серо-белого кролика, знаменитость была нагружена аксессуарами по уходу за
животным. Судя по всему, в семье артистки пополнение – она купила наследнице
нового питомца.
Анджелина Джоли была облачена в просторное белое платье,
Вивьен – в простую футболку и джинсы. Артистка и ее наследница выглядели очень
счастливыми. Звезда была рада побаловать дочь.
К слову, что очень любит животных. В детстве
она очень много времени проводила, заботясь о своих питомцах. У знаменитости
жила ящерица по кличке Владимир и змея Гарри. Будучи в браке с Бредом Питтом
артистка стала обладательницей английского бульдога по имени Жак, нескольких
песчанок и золотых рыбок, сообщает Daily Mai.
Напомним, не так давно удалось найти общий
язык с мужем Брэдом Питтом. Звезда пошла навстречу экс-возлюбленному, разрешив
детям переехать к нему на лето. Артистка сейчас занята на съемках и не может
уделять им много времени.