Анна Седокова объяснила, как он понимает свободу. Свои
рассуждения певица сопроводила довольно откровенным снимком – в джинсах и
бюстгальтере.
Анна Седокова объяснила, как он понимает свободу. Свои
рассуждения певица сопроводила довольно откровенным снимком – в джинсах и
бюстгальтере.
Анна Седокова уверена: нет ничего сексуальнее, чем свобода.
Эту глубокую мысль экс-солистка группы "ВИА Гра" проиллюстрировала
фотографией с почти обнаженной грудью – прозрачное белье мало что скрывает.
"Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу –
что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет
общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье – это обладать свободой",
– написала Седокова.
Подписчики певицы с такой философией, конечно, соглашались -
правда, внимание их было приковано вовсе не к словесным откровениям . Они внимательно изучали соблазнительную
грудь артистки – и особенно сосок.
"У Вас правый сосок видно", "А зачем сосок
показывать", "Я, кажется, кусочек соска увидел", "Соски
видно", – ни о чем другом просто не могли говорить комментаторы. А
некоторые даже возмутились такой свободой: "У Ани важней, чем трусы, нет
не чего. Трусы и свобода, ну овца овцой. Вон ребенку помоги, мега мозг ",
– пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Недавно выпустила новый клип "Яжемать". У многих зрителей он вызвал шок. Раскритиковали ролик и известные блогеры. Критики считают, что Анна Седокова ведет себя недостойно. Клип назвали пошлым, а певице указали, что она подает дурной пример другим матерям.