Анна Седокова объяснила, как он понимает свободу. Свои рассуждения певица сопроводила довольно откровенным снимком – в джинсах и бюстгальтере.

Анна Седокова объяснила, как он понимает свободу. Своирассуждения певица сопроводила довольно откровенным снимком – в джинсах ибюстгальтере.Анна Седокова уверена: нет ничего сексуальнее, чем свобода.Эту глубокую мысль экс-солистка группы "ВИА Гра" проиллюстрировалафотографией с почти обнаженной грудью – прозрачное белье мало что скрывает."Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу –что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажетобщественное мнение? Так вот, наивысшее счастье – это обладать свободой",– написала Седокова.Подписчики певицы с такой философией, конечно, соглашались -правда, внимание их было приковано вовсе не к словесным откровениям . Они внимательно изучали соблазнительнуюгрудь артистки – и особенно сосок."У Вас правый сосок видно", "А зачем сосокпоказывать", "Я, кажется, кусочек соска увидел", "Соскивидно", – ни о чем другом просто не могли говорить комментаторы. Анекоторые даже возмутились такой свободой: "У Ани важней, чем трусы, нетне чего. Трусы и свобода, ну овца овцой. Вон ребенку помоги, мега мозг ",– пишут пользователи (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Недавно выпустила новый клип "Яжемать". У многих зрителей он вызвал шок. Раскритиковали ролик и известные блогеры. Критики считают, что Анна Седокова ведет себя недостойно. Клип назвали пошлым, а певице указали, что она подает дурной пример другим матерям.