При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято наркотическое средство – гашиш, общей массой около 100 граммов...

В районе Северное Измайлово сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали 21-летнего жителя столицы по подозрению в хранении гашиша.В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемого на Щелковском шоссе.При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Согласно результатам исследования изъятый материал является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73