В УВМ ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы данного подразделения за первое полугодие 2019 года и обозначены задачи на предстоящий период...

В УВМ ГУ МВД России по г. Москве состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы данного подразделения за первое полугодие 2019 года и обозначены задачи на предстоящий период.Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за отчетный период, начальник УВМ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко подчеркнул результативность работы по организации предоставления государственных услуг, а также обратил внимание на необходимость повышения качественных и количественных показателей данных услуг в электронном виде. По результатам опроса граждан, уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг составил 95,27%.«Подразделениями по вопросам миграции в городе Москве предоставляются 17 государственных услуг, исполняются 6 государственных функций по реализации законодательства Российской Федерации. По 6 государственным услугам реализована возможность подачи заявлений в электронном виде, из которых самая востребованная – выдача заграничных паспортов. Заявления о выдаче загранпаспорта составляют 68,8% от общего объема электронных заявлений по всем видам услуг», – подчеркнул Дмитрий Сергиенко.В завершение совещания начальник Управления поблагодарил сотрудников подразделения за добросовестное выполнение служебных обязанностей и поставил перед личным составом ряд приоритетных задач на следующий отчетный период.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве