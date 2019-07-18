Правозащитники вступились за детей, которые еще 9 лет назад были усыновлены мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации, и сотрудников соцзащиты Москвы, которые пропустили усыновление двух мальчиков гей-парой. Ранее сообщалось, что в их отношении в Москве было возбуждено уголовное дело.

Правозащитники вступились за детей, которые еще 9 лет назад были усыновлены в семье нетрадиционной сексуальной ориентации, и сотрудников соцзащиты московского района Марьино, которые пропустили усыновление двух мальчиков гей-парой.Ранее сообщалось, что в их отношении в Москве было возбуждено уголовное дело.В комментарии РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что у сотрудников органов опеки не было сомнений в том, что эти дети получали все необходимое и хорошо учились.Кроме того, известно, что в их воспитании принимали участие бабушка и няня.По ее словам, проверка, которая проводилась органами опеки столицы, свидетельствовала о том, что дети занимались во многих кружках, постоянно были в контакте с другими детьми, выезжали на отдых.Сейчас по этому делу идут дополнительные проверки.В Следственном комитете, однако, сотрудников соцзащиты московского района Марьино подозревают в халатности.По мнению следствия, в этой паре "пропагандируются нетрадиционные отношения", которые формируют у детей "искаженные представления о семейных ценностях", а также наносят "вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".В Совете при президенте РФ по правам человека во мнении по этому вопросу разошлись.Зампредседателя СПЧ Евгений Бобров, например, заявил, что "гомосексуализм родителей может повредить духовному развитию детей", а "однополые браки являются отклонением от исконных семейных ценностей и искажают представление о них, особенно у детей"."В случае исповедования так называемыми родителями нетрадиционных семейных отношений детей не следовало отдавать им на воспитание", — приводит слова Боброва пресс-служба СПЧ.При этом ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора, со своей стороны, в комментарии "Интерфаксу" отметила, что воспитание детей однополой парой само по себе не должно являться поводом для уголовного расследования.По ее словам, "работа правоохранительных органов — выявить виновных, если было насилие в отношении детей".Но если насилия не было, то разрушать мир отношений, который был сформирован, нельзя, считает представитель СПЧ Ирина Киркора.Что касается перспективы возбужденного уголовного дела, руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков в комментарии РИА Новости заявил: приговор ряд ли будет обвинительным.Адвокат считает, что "это очень сомнительно с точки зрения квалификации обвинения"."Если мы посмотрим на формулировку статьи "халатность", мы видим, что лицо, в отношении которого такое обвинение предъявлено, непрофессионально исполняло свои должностные обязанности, что привело к крупному ущербу", – пояснил адвокат.Он добавил, что он не понимает, каким образом в данной ситуации складывается состав преступления. "Установлено ли, что соцработники знали о гомосексуальной паре? И если установлено, то каким образом?" – рассуждает юристТакже вызывает вопросы, по его словам, какие конкретные действия, входящие в их профессиональные обязанности, они должны были предпринять?"В таком случае должны быть специальные инструкции", — отмечает Грибаков."Вопрос возникает к следствию, — продолжает рассуждать адвокат. — Какой ущерб? Чем он выражается? У детей будет искаженное представление о реальности? Подпадает ли такая формулировка под признаки "халатности"? Большой вопрос".Грибаков также добавил, что в данном деле нет дискриминации ЛГБТ-сообщества, потому что оно возбуждено не в отношении гомосексуальной пары, а в отношении соцработников.Адвокат ЛГБТ-группы "Выход" Максим Оленичев, со своей стороны, осудил возбуждение Следственным комитетом уголовного дела в отношении сотрудника соцзащиты.По его мнению, "это замещение реальной ситуации своими консервативными представлениями".Юрист отмечает, что "само по себе усыновление однополыми парами не говорит о том, что внутри семьи пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения".Оленичев привел зарубежную статистику (потому что российской быть в этом вопросе не может), согласно которой "дети, усыновленные в однополых парах, как правило, не копируют сексуальное поведение родителей".То есть в подавляющем большинстве случаев они вырастают гетеросексуальными, рассказал адвокат.Оленичев также сообщил, что ЛГБТ-группе "Выход" известна семья, о которой идет речь."Могу сказать, ссылаясь на заключение психолога, о том, что никакого сексуального насилия в этой семье не происходило", — заявил адвокат.По словам Оленичева, сейчас "дети встревожены только фактом повышенного внимания к ним, но никаким образом не взаимоотношениями внутри семьи"."Там отношения идеальные, ровные, родители заботятся о детях, предоставляя им образование, воспитание и те возможности, которые у них есть", — рассказал юрист.Как сообщал ранее СК, мужчина воспитывает двух малолетних детей в условиях проживания с другим мужчиной с 2010 года. В России запрет на усыновление детей однополыми парами был подписан президентом позже – летом 2013 года. А, согласно статье 4 Гражданского кодекса России, акты гражданского законодательства не имеют обратной силы.