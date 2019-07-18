Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго "чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение".Мотивом для такого решения послужили случаи заболевания в густонаселенном городе Гома в ДРК и в Уганде, зарегистрированные в последние дни, напоминает телеканал "Россия 24". Отмечается, что не должно быть никаких ограничений на поездки или торговлю, также не должен проходить досмотр пассажиров в портах или аэропортах за пределами региона.Ранее Министерство здравоохранения Филиппин объявило чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах из-за участившихся случаев заражения лихорадкой денге среди населения. Сообщается, что из-за нее в этом году погибли 456 человек.