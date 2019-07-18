Жители населенного пункта ждут футболиста в гости.

Футболист Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт кровли в доме культуры, расположенном в селе Костин Лог (Алтайский край).Расположенный в селе дом культуры в последний раз ремонтировался почти тридцать лет назад. На ремонт крыши было решено собрать в помощью краудфандинга, однако кампания собрала лишь около 3,5 тысяч рублей.Федор Смолов участвовал в шоу Comment Out, в ходе одного из раундов которого ему нужно было выполнить задание или же понести "наказание" — пожертвовать деньги на благотворительность.В условиях краундфандинговой кампании говорится, что в честь спонсора, перечислившего более 400 тысяч рублей, назовут отремонтированный дом культуры. Инициатор сбора Яна Федосеева объявила о завершении сбора и сказала, что следить за ходом ремонта можно будет в аккаунте села в инстаграме. Жители села ждут, что Смолов приедет в Костин Лог на церемонию открытия обновленного дома культуры.