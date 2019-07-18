Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства. Однако официальные лица настаивают, что, несмотря на обстоятельства, политик будет занимать свой пост еще по меньшей мере два года.

Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства. Однако официальные лица настаивают, что, несмотря на обстоятельства, политик будет занимать свой пост еще по меньшей мере два года.В немецком обществе все громче слышны разговоры о неудовлетворительном самочувствии Ангелы Меркель. Канцлер Германии не может долго стоять – у нее начинается приступ сильной дрожи, что создает определенные трудности во время официальных церемоний.Из-за этого даже пришлось внести изменения в регламент встреч главы немецкого правительства с зарубежными коллегами. Однако не всем понравилась идея Ангелы Меркель слушать гимн своей страны сидя. Тем не менее соратники канцлера в один голос утверждают, что ее самочувствие в пределах нормы и не может служить поводом для досрочной отставки.Заверения в том, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо, немецкое общество слышит после каждого ее выхода в свет. В очередной раз высказать эту мысль решил федеральный министр по особым поручениям Хельге Браун.Он подчеркнул, что состояние здоровья Ангелы Меркель позволяет ей руководить страной до истечения срока ее полномочий. "Она выдвигала свою кандидатуру на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца", – цитирует "" немецкого чиновника.По мнению экспертов, о том, что под этими словами есть убедительное основание, говорит блестящая политическая и дипломатическая операция, которую удалось провернуть . После ее телефонных переговоров с европейскими лидерами новым главой Еврокомиссии стала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Примечательно, что она считалась аутсайдером, а главным претендентом на должность называли нидерландского политика Франса Тиммерманса. Немецкое же Миноброны возглавила председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Кареннбауэр.Эта рокировка позволила достичь сразу трех целей. Во-первых, она добилась восстановления престижа Германии – страна, по-сути, вновь возглавила Евросоюз. Во-вторых, канцлерин устранила личную угрозу своему влиянию в лице Аннегрет Крамп-Кареннбауэр. В-третьих, подобный маневр позволил ей остаться во главе немецкого правительства и по-прежнему удерживать все рычаги управления страной.