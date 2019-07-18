Начальник ГСУ ГУ МВД России по г. Москве обозначила задачи на второе полугодие 2019 года и необходимость решения проблем, существующих на данный момент в следственных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве под председательством заместителя начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Натальи Агафьевой состоялось расширенное совещание об итогах оперативно-служебной деятельности органов предварительного следствия системы ГУ МВД России по г. Москве за первое полугодие 2019 года.На совещании присутствовали заместители начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, начальники отделов Управления, руководители территориальных органов предварительного следствия.Также в совещании приняли участие: председатель судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда Любовь Ишмуратова, начальник Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Прокуратуры г. Москвы Александр Гацко, а также начальник кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Алла Есина.В начале совещания с докладом о показателях работы следственных подразделений за первое полугодие 2019 года выступил первый заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Виктор Городков. В числе лучших подразделений отмечены следственные отделы ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы, по району Покровское-Стрешнево г. Москвы и району Кунцево г. Москвы. Сотрудников, достигших наиболее высоких результатов в служебной деятельности, руководство Главного следственного управления поощрило почетными грамотами и благодарностями.После чего выступила генерал-майор юстиции Наталья Агафьева. Начальник ГСУ ГУ МВД России по г. Москве подчеркнула, что, несмотря на равные условия, подразделения демонстрируют разные результаты работы, а также обозначила задачи на второе полугодие 2019 года и необходимость решения проблем, существующих на данный момент в следственных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве