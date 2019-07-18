Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил автомобили местных жителей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего жителя города Кольчугино. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные повреждение имущества).В полицию обратились трое местных жителей, сообщивших о повреждении принадлежащих им автомобилей, которын были припаркованы по месту их проживания – около одного из домов по улице Торфяной районного центра.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в результате действий неустановленного лица повреждены боковые зеркала, лобовые стекла, лакокрасочное покрытие, остались вмятины на кузове.Сумма ущерба, причиненного собственникам противоправными деяниями, превысила 43 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, 34-летнего жителя города Кольчугино.Свою вину в содеянном злоумышленник признал, пояснив, что повредил автомобили, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.