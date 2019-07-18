Она ушла из дома 6 июля

Она ушла из дома 6 июляВо Владимирской области пропала 16-летняя Мадина Глазкова. 6 июля она ушла из своего дома в Коврове, но так и не вернулась. К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».Приметы девочки: рост 160 сантиметров, русые волосы, карие глаза.Мадина была одета в серую кофту в чёрную клетку, голубые джинсы, футболку и чёрные кроссовки. Девочка носит очки.Если вы видели Мадину на улицах вашего города, позвоните инфоргу «Лиза Алерт»: 8-996-196-19-06.