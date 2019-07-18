Это внутреннее дело Украины. Так Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского создать механизм, который позволит выдавать второе гражданство этническим украинцам из дружественных стран.

"Это внутреннее дело Украины". Так Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Владимира Зеленского создать механизм, который позволит выдавать второе гражданство этническим украинцам из дружественных стран, пишет агентство ТАСС.Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что недавно Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ не только для жителей ДНР и ЛНР, но и для всех украинцев, живущих в Луганской и Донецкой областях. Обращений из этих регионов поступало много. Вопрос даже поднимался на "Прямой линии", добавил Песков.Напомним, закон об упрощенном гражданстве для жителей непризнанных республик вступил с силу 24 апреля. Однако по многочисленным просьбам документ был расширен. Новую редакцию Путин подписал 17 июля.