Для этого он использовал специальное устройство для считывания кода сигнализации

Для этого он использовал специальное устройство для считывания кода сигнализацииЖителя Нижегородской области обвиняют в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчину задержали в конце февраля этого года при попытке открыть дверь машины «ГАЗ», припаркованной у одного из домов в Муроме. Злоумышленник использовал специальное устройство для считывания кода сигнализации.Выяснилось, что несколькими месяцами ранее, применив это устройство, мужчина залез в легковой автомобиль, припаркованный у торгового центра, откуда украл 5 тысяч рублей.Уголовное дело передано в суд.