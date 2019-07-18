После ухода «мастеров» потерпевшая обнаружила, что из ее сумки пропали денежные средства...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы задержали 20-летнего приезжего по подозрению в краже денежных средств у пожилой женщины.С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела полиции обратилась 72-летняя жительница поселения Мосрентген. По словам потерпевший, в дверь ее квартиры позвонили неизвестные мужчины с предложением установить фильтр для воды. Пенсионерка согласилась, однако после ухода «мастеров» она обнаружила, что из ее сумки пропали денежные средства в размере 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что похищенными денежными средствами злоумышленник уже успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД поТиНАО(999) 010-51-79