В Орле на пешеходном переходе легковушка сбила 80-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

В Орле на пешеходном переходе легковушка сбила 80-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде.Инцидент произошел в среду на улице Василевской — водитель автомобиля не успел среагировать на внезапно вылетевшего из-за микроавтобуса пенсионера на велосипеде.В результате инцидента пожилой мужчина получил травмы и был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.