Аналитики зафиксировали рост цен на сладости и десерты в России. Так, ощутимей всего подорожали торты - за год стоимость этого десерта подросла на 10,2%, сообщает News.ru со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

Аналитики зафиксировали рост цен на сладости и десерты в России. Так, ощутимей всего подорожали торты — за год стоимость этого десерта подросла на 10,2%, сообщает News.ru со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики. Средняя стоимость 1 кг сейчас составляет 478 рублей. Пряники прибавили в цене около 6,3%, а зефир и пастила — 6,2%, что превышает средний уровень инфляции в стране за этот период.А вот цены на варенье практически "заморозились" — за пять лет стоимость этого товара выросла менее, чем на 18 рублей (в этом же сегмента специалисты оценивают джемы, конфитюр, повидло, плоды и протёртые или дроблёные ягоды с сахаром). Аналогичная картина наблюдается и с ценами на леденцы и карамель (при этом в мониторинг не вошла продукция Halls, Mynthon и т. п.).Комментируя ситуацию, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Асконда Вячеслав Лашманкин отметил, что кондитеры обычно следят за динамикой оптовых отпускных, а не розничных цен."Мы не можем подтвердить существенного роста отпускных цен на мучные кондитерские изделия, в частности, на торты. Оптовые отпускные цены на подавляющее большинство категорий кондитерской продукции практически не менялись по сравнению с началом года", — отметил он.