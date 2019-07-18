Певица Глюкоза, видимо, попала в секту, решили ее подписчики. Их насторожили последние посты артистки в Instagram: в них исполнительница рассуждает о счастье.

Певица Глюкоза, видимо, попала в секту, решили ееподписчики. Их насторожили последние посты артистки в Instagram: в них исполнительницарассуждает о счастье.В рассуждениях певицы Глюкозы, казалось бы, нет ничегонеобычного. Артистка делится своим взглядом на жизнь и счастье. Вот тольковзгляды эти, по мнению поклонников, слишком резко изменились: исполнительница почему-топерестала публиковать откровенные снимки."А вот кто-нибудь знает, что происходит с НаташейЧистяковой-Ионовой? Переименовалась, посты редкие, сторис без вечеринок, началаписать длинные посты про счастье... чето мы беспокоимся. Напишите нам, кто вкурсе. Не в секту ли Глюкоза наша любимая попала?", – переживают на telegram-канале "Тольконикому".Наблюдатели обеспокоились, в основном, из-за последнего постапевицы Глюкозы. На фото популярная исполнительница сидит у зеркала в нижнембелье. А в подписи к снимку Наталья Чистякова-Ионова заявила, что красота вовсене в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешниймир которой излучает счастье, уже кажется прекрасной. И счастье – не в деньгах."Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы,проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге наработу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходныхи обязательно выбираетесь на природу", – пишет .Артистка поделилась с поклонниками рецептом. советует чаще улыбаться, по утрам делать легкую разминку, а час перед сномпосвятить себе или любимому хобби. Подписчикам рецепты от понравились -как и сама певица, облаченная в мини-юбку и бюстгальтер.