Певица Глюкоза, видимо, попала в секту, решили ее
подписчики. Их насторожили последние посты артистки в Instagram: в них исполнительница
рассуждает о счастье.
Певица Глюкоза, видимо, попала в секту, решили ее
подписчики. Их насторожили последние посты артистки в Instagram: в них исполнительница
рассуждает о счастье.
В рассуждениях певицы Глюкозы, казалось бы, нет ничего
необычного. Артистка делится своим взглядом на жизнь и счастье. Вот только
взгляды эти, по мнению поклонников, слишком резко изменились: исполнительница почему-то
перестала публиковать откровенные снимки.
"А вот кто-нибудь знает, что происходит с Наташей
Чистяковой-Ионовой? Переименовалась, посты редкие, сторис без вечеринок, начала
писать длинные посты про счастье... чето мы беспокоимся. Напишите нам, кто в
курсе. Не в секту ли Глюкоза наша любимая попала?", – переживают на telegram-канале "Только
никому".
Наблюдатели обеспокоились, в основном, из-за последнего поста
певицы Глюкозы. На фото популярная исполнительница сидит у зеркала в нижнем
белье. А в подписи к снимку Наталья Чистякова-Ионова заявила, что красота вовсе
не в косметике или стремлении кому-то подражать. Женщина, внутренний и внешний
мир которой излучает счастье, уже кажется прекрасной. И счастье – не в деньгах.
"Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы,
проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на
работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных
и обязательно выбираетесь на природу", – пишет .
Артистка поделилась с поклонниками рецептом. советует чаще улыбаться, по утрам делать легкую разминку, а час перед сном
посвятить себе или любимому хобби. Подписчикам рецепты от понравились -
как и сама певица, облаченная в мини-юбку и бюстгальтер.