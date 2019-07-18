Вера Брежнева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram-аккаунте. Она высказала свое мнение и призвала россиян прислушаться и поддержать ее в крайне нелегком деле.

Вера Брежнева опубликовала новое фото на своей странице в Instagram-аккаунте. Она высказала свое мнение и призвала россиян прислушаться и поддержать ее в крайне нелегком деле.На снимке исполнительница позирует в воздушным платье с длинным шлейфом персикового цвета. Оно из эксклюзивной коллекции любимого итальянского дизайнера певицы – Джамбаттиста Валли.Певица сразу предупредила, что тема поста очень необычна и для нее, в том числе. Она предложила обсудить разумное потребление вещей и отметила, что теперь эта рубрика в ее аккаунте будет появляться каждый четверг. Она искренне надеется, что каждый найдет там что-то полезное для себя."Я сама только учусь, но первые шаги в этом направлении – уже хорошо. Вариантов разумного потребления масса. Начну с вещей", – высказалась Брежнева. Она поставила в пример платья, которые доступно брать в аренду.Вера считает, что, пользуясь подобными сервисами, люди дают вещам новую жизнь. Также она выделила плюсом, что можно не покупать вещь "на один выход" и сэкономить деньги."А также это волшебная палочка для тех, у кого пока нет возможности купить платье мечты – надеть его на один вечер", – добавила исполнительница.По мнению звезды, таким образом любой может внести свой вклад в сохранение планеты. "Я искренне верю, что в разумном и осознанном потреблении наше будущее!", – подытожила Брежнева.