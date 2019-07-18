Презентация российского туристического маршрута Винные дороги Боспорского царства пройдет сегодня на самой высокой смотровой площадке Европы Панорама 360 на 89 этаже Башни Федерация в Москва-Сити. Винные дороги - новое перспективное направление маршрута. Ростовская область будет представлять там свои винодельческие хозяйства.

Презентация российского туристического маршрута "Винные дороги Боспорского царства" пройдет сегодня на самой высокой смотровой площадке Европы "Панорама 360" на 89 этаже Башни "Федерация" в Москва-Сити. Винные дороги — новое перспективное направление маршрута. Ростовская область будет представлять там свои винодельческие хозяйства.Кроме того, сообщает ГТРК "Дон-ТР", гости презентации познакомятся с винодельческими хозяйствами Крыма, Севастополя и Краснодарского края, а также с историей возникновения виноделия на Юге России в античные времена. Презентация приурочена к открытию фотовыставки, посвященной античному наследию на территории России, организуемой совместно с National Geographic Россия. От Ростовской области в маршрут "Винные дороги Боспорского царства" вошли исторические памятники Азова и Танаиса.