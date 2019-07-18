Внешнеэкономическую деятельность с партнёрами из Словении осуществляют 9 предприятий 33-го региона

Внешнеэкономическую деятельность с партнёрами из Словении осуществляют 9 предприятий 33-го регионаГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словении Бранко Раковцем.«Ваш визит очень важен для развития взаимовыгодных партнёрских связей нашей области и Словении. Перспективы сотрудничества мы наметили в экономической, культурной, научной и туристической сферах», – заявил Владимир Сипягин.«Российская Федерация – давний партнёр для нас, и мы продолжаем с ней взаимовыгодное сотрудничество. Словению на российском рынке представляют 40 предприятий», – сказал Бранко Раковец.Внешнеэкономическую деятельность с партнёрами из Словении осуществляют 9 предприятий 33-го региона, среди которых 4 экспортёра и 5 импортёров. Ярким пример партнёрства - компания JUTEKS, работающая в нашей области более 10 лет. Предприятие производит линолеум на текстильной основе. В регионе также есть предприятие по производству строительных сэндвич-панелей «Тримо-ВСК», ключевой инвестор которого - словенская группа компаний Trimo.В 2017 году подписали соглашение компании «Гарант плюс» (Ковровский район) и «Сико» (Словения), благодаря которому появятся новые мощности по выпуску оборудования для переработки лесного сырья и пластиковых отходов. Объём инвестиций составит около 2 миллионов евро.