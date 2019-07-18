Мужчину искали 13 лет

Мужчину искали 13 летЖителю Владимир признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.В декабре 2005 года недалеко от Содышки мужчина познакомился с девушкой, после употребления спиртного они поехали в Юрьевец, оказались в заброшенной лесопилке. Продолжили выпивать, вступили в близкие отношения. Затем между недавними знакомыми возник конфликт. Пьяный мужчина с силой ударил доской по голове девушки, после чего убежал.23-летняя потерпевшая – сирота, скончалась на месте преступления. Её тело случайно обнаружил житель Юрьевца.Только в декабре 2018 года удалось найти убийцу. Мужчина во всем признался.Приговором суда его приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.